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Пандемия коронавируса ,  
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В Польше за месяц утроилось количество новых случаев заражения COVID-19

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В Польше за прошедшие сутки было зарегистрировано 615 случаев заражения COVID-19, следует из сообщения Минздрава республики в Facebook. Это втрое выше числа зафиксированных случаев в прошлом месяце.

За последний месяц в республике регистрируется стабильный прирост заболеваемости коронавирусом, следует из данных ВОЗ. Если 29 июня COVID-19 был диагностирован у 193 человек, то 30 июля Минздрав заявил уже о 615 новых случаев.

По данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших в стране с начала эпидемии составляет 45 031, зарегистрировано 1709 летальных исходов.

Согласно статистике ВОЗ, самое большое количество новых случаев заражения в Польше было выявлено 5 июня и составило 653 человека. Антирекорд по смертям был установлен 25 апреля, когда скончалось 40 заболевших.

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Общество
Фото: Omar Marques / Getty Images

Днем ранее новостной портал Onet.pl со ссылкой на источники сообщил о возможном уходе главы Минздрава Польши Лукаша Шумовски со своего поста.

С середины марта в республике действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из-за пандемии COVID-19 власти страны были вынуждены перенести выборы президента Польши с 10 мая на 28 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Польша, коронавирус
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