В Польше за месяц утроилось количество новых случаев заражения COVID-19

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В Польше за прошедшие сутки было зарегистрировано 615 случаев заражения COVID-19, следует из сообщения Минздрава республики в Facebook. Это втрое выше числа зафиксированных случаев в прошлом месяце.

За последний месяц в республике регистрируется стабильный прирост заболеваемости коронавирусом, следует из данных ВОЗ. Если 29 июня COVID-19 был диагностирован у 193 человек, то 30 июля Минздрав заявил уже о 615 новых случаев.

По данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших в стране с начала эпидемии составляет 45 031, зарегистрировано 1709 летальных исходов.

Согласно статистике ВОЗ, самое большое количество новых случаев заражения в Польше было выявлено 5 июня и составило 653 человека. Антирекорд по смертям был установлен 25 апреля, когда скончалось 40 заболевших.