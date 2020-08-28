В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей

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Депутат Госдумы Елена Строкова предложила понизить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребенка из детского дома. Соответствующее предложение парламентарий направила в правительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Строковой на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — говорится в письме.

Сейчас приемный ребенок лишается права получить жилье от государства, указала Строкова. По этой причине многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, чтобы ребенок мог сохранить за собой право на получение жилья, пояснила она.

Понижение ипотечной ставки для приемных родителей позволит улучшить жилищные условия и может стать «ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», отметила депутат.