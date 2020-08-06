Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 12:33
ФСБ нашла в пяти регионах 12 подпольных мастерских по производству оружия Общество, 15:44 Команда «Формулы-1» Mercedes продлила контракт с Валттери Боттасом Спорт, 15:40 Власти Черногории назвали дату свободного въезда в страну для россиян Политика, 15:37 В Москве пресекли продажу лекарства от коронавируса из мертвых рептилий Общество, 15:32 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 15:28 Тихановская предложила способ избежать задержаний после запрета митинга Политика, 15:27 ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга Финансы, 15:25 Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года Экономика, 15:22 Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва Общество, 15:17 Россия за пять лет уничтожила свыше 36 тыс. т санкционных продуктов Политика, 15:15 «Зенит» отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса в команде Спорт, 15:14 Lenta.Ru и Gazeta.Ru получат госсубсидии на зарплату сотрудникам Технологии и медиа, 15:14 Взрыв в порту Бейрута: как пострадали музеи, отели и ателье Стиль, 15:05 Биткоин, акции, облигации. Во что инвестировать ради досрочной пенсии Крипто, 14:58
Экономика ,  
0 

Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Владимир Путин на встрече с Виталием Мутко (справа)
Владимир Путин на встрече с Виталием Мутко (справа) (Фото: kremlin.ru)

Генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Мутко на встрече доложил о мерах поддержки сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализуемых «Дом.РФ» в 2020 году, а также о перспективных направлениях его деятельности.

Мутко обратил внимание, что ранее в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривалась средняя ставка по ипотеке в 2020 году 8,7% годовых. Он упомянул влияние мягкой денежной кредитной политики.

«Мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 млн 200–300 тыс. ипотечных кредитов», — добавил Мутко.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Политика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, в 2020 году «Дом.РФ» заплатит 15 млрд руб. дивидендов государству. «Мы закончили год с прибылью 20 млрд, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 млрд», — сказал Мутко.

Он отметил, что компании удалось сохранить финансовую и кредитную устойчивость.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Ранее правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.

В апреле президент Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Таким образом власти решили поддержать россиян и строительную отрасль во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

Замминистра финансов Алексей Моисеев предостерег от расширения льготной ипотечной программы, так как это может быть опасно для бюджета.

По данным ЦБ, в мае и июне российские банки выдали льготную ипотеку примерно на 160 млрд руб., израсходовав чуть больше 20% отведенного им лимита. Некоторые кредитные организации исчерпали доступную им квоту и приостановили оформление таких ссуд.

Теги: Дом.РФ, Виталий Мутко, Владимир Путин, ипотека
Материалы по теме
Новая программа льготной ипотеки привлечет в стройку 1 трлн руб.
Бизнес
Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования
Финансы
Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter