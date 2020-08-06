Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года

Владимир Путин на встрече с Виталием Мутко (справа) (Фото: kremlin.ru)

Генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Мутко на встрече доложил о мерах поддержки сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализуемых «Дом.РФ» в 2020 году, а также о перспективных направлениях его деятельности.

Мутко обратил внимание, что ранее в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривалась средняя ставка по ипотеке в 2020 году 8,7% годовых. Он упомянул влияние мягкой денежной кредитной политики.

«Мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 млн 200–300 тыс. ипотечных кредитов», — добавил Мутко.