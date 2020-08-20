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Финансы ,  
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Мутко назвал долю неспособных взять ипотеку даже под 0% россиян

Даже при нулевой ставке ипотеку смогут взять до 60% семей, заявил Виталий Мутко. По его словам, для решения жилищной проблемы нужен новый инструмент — социальное арендное жилье
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Три четверти всего строящегося сейчас в России жилья приобретается с использованием ипотечных кредитов, заявил в ходе совещания по развитию жилищного строительства генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

Однако, по его словам, несмотря на то, что ставки по таким кредитам в последнее время заметно снизились, ипотека по-прежнему остается недоступной для людей с низкими доходами. И даже полное обнуление ставок этой проблемы не решит.

«На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%», — пояснил Мутко (цитата по сообщению на сайте Дом.РФ).

Таким образом, по оценке главы Дом.РФ, 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если обслуживание кредитов станет бесплатным. Для улучшения жилищных условий этой части населения необходимы другие меры.

Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования
Финансы
Владимир Путин и Виталий Мутко

«Для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики — социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе — до 10% от совокупного жилого фонда. Социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей «очередников», решение проблемы ветхого и аварийного жилья», — пояснил Мутко.

По его словам, за ближайшие десять лет число российских семей, улучшающих свои жилищные условия, планируется увеличить примерно на треть — с 3,7 млн до 5 млн в год.

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Мутко предсказал снижение средней ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Экономика
Владимир Путин на встрече с Виталием Мутко (справа)

В начале августа Мутко говорил, что к концу 2021 года средняя ставка по ипотеке составит 7,5%. При этом ранее предполагалось, что средняя ставка по ипотеке в 2020 году будет 8,7% годовых, указал он. Мутко отметил, что такое значение указывалось в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда».

В апреле президент Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. За такой ипотекой можно обратиться до 1 ноября 2020 года, пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. Президент отметил, что цель программы — дать россиянам дополнительные возможности для улучшения жилищных условия.

Авторы: Евгений Калюков, Анастасия Батманова
Теги: ипотека, Виталий Мутко
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