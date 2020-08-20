Мутко назвал долю неспособных взять ипотеку даже под 0% россиян

Даже при нулевой ставке ипотеку смогут взять до 60% семей, заявил Виталий Мутко. По его словам, для решения жилищной проблемы нужен новый инструмент — социальное арендное жилье

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Три четверти всего строящегося сейчас в России жилья приобретается с использованием ипотечных кредитов, заявил в ходе совещания по развитию жилищного строительства генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.

Однако, по его словам, несмотря на то, что ставки по таким кредитам в последнее время заметно снизились, ипотека по-прежнему остается недоступной для людей с низкими доходами. И даже полное обнуление ставок этой проблемы не решит.

«На сегодня ипотека доступна для 50% семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60%», — пояснил Мутко (цитата по сообщению на сайте Дом.РФ).

Таким образом, по оценке главы Дом.РФ, 40% россиян не смогут взять ипотеку, даже если обслуживание кредитов станет бесплатным. Для улучшения жилищных условий этой части населения необходимы другие меры.