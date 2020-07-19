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Россияне заинтересовались земельными участками в Арктике и на Севере

На Севере России вырос спрос на землю под частные дома, зафиксировали эксперты. Возможно, скоро получить участки там можно будет бесплатно: власти предложили расширить на регион программу «дальневосточный гектар»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Россияне стали чаще интересоваться земельными участками в Арктике и на Севере, сообщили РБК в сервисе по размещению объявлений «Авито-недвижимость».

По его данным, спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Архангельской области во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Коми — на 34%, в Мурманской области — на 90%, в Ненецком автономном округе — на 11%, в Ямало-Ненецком АО — на 64%. Пользуются популярностью и земли сельхозназначения, отметили эксперты.

В то же время объем предложения участков под ИЖС в арктических регионах небольшой: во втором квартале этого года он варьировался от 1,4 тыс. в Архангельской области до шести и 19 объявлений в Чукотском автономном округе и Ненецком АО соответственно.

Дороже всего земельные участки в среднем во втором квартале стоили в ЯНАО — 108,3 тыс. руб. за 100 кв. м. В Ненецком АО стоимость «сотки» земли составила 98 тыс. руб., на Чукотке — около 50 тыс. руб., в Мурманской области — 46,6 тыс. руб., в Архангельской области и Коми — по 27 тыс. и 26,5 тыс. руб. соответственно, сообщили в «Авито-недвижимость».

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Архангельске спрос на землю был всегда, но из-за сурового климата жители уезжают из региона в те области, что находятся южнее, рассказал РБК председатель Гильдии риелторов Архангельской области Василий Лыткин. По его словам, спрос на участки есть только со стороны местных жителей. «Стоимость участков, естественно, разная в зависимости от местоположения от 200 до 500 тыс. руб., где-то достигает 800 тыс руб. В этом году цена даже немного упала из-за большого предложения. На расстоянии 100–200 км от города есть очень много заброшенных деревень, где участки продаются за копейки, но там жить никто не хочет, так как климат суровый, выращивать что-то или вести хозяйство очень трудно», — сообщил он.

В Мурманской области, наоборот, очень низкий спрос на землю несмотря на то, что «власти нацелены оказывать содействие такого рода предпринимателям», сообщила РБК президент Мурманской региональной гильдии риелторов Юлия Андреева. «Пользуются спросом частные участки, расположенные вблизи к населенным пунктам — от 10 тыс. до 100 тыс. руб. за сотку», — рассказала она. «Не понятно, как ее освоить, потому что у нас вечная мерзлота и ничего не растет. <...> Для кого программа «арктический гектар» будет работать, пока не ясно. Возможно, будет спрос среди представителей туристического бизнеса», — отметила она.

После карантина спрос на земельные участки в Мурманске увеличился примерно на 30%, сообщили РБК в местном агентстве «Кристалл Недвижимость». Как правило, земельные участки хотят купить в черте города или в районах крупных дачных поселков, чтобы в основном построить дачу или жилой частный дом, пояснили в нем. Средняя цена зависит от расположения участка, формы собственности и его назначения. По данным агентства, цены варьируются от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. за земельный участок.

В Якутии интерес к земельным участкам также в основном идет со стороны местных жителей. Основной рынок — земельные участки около города Якутска в 15 км от центра города. «В основном земельные участки для строительства частного дома покупают люди, которые переехали из других районов Якутии и которые жили там в частных домах», а теперь хотят сохранить привычный образ жизни, сообщила РБК гендиректор якутского центра недвижимости «Приоритет» Марина Яковлева. В среднем в день поступает две-три заявки на покупки участков, стоимость участка в 10 соток составляет от 1 до 7 млн руб. «Гектарами продают в отдаленных районах, где нет инфраструктуры, газа, электричества и т.д. Гектар таких земельных участков стоит 8–10 млн.руб.», — добавила она.

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

15 июля Минвостокразвития предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Если законопроект примут, бесплатно получить землю сначала смогут жители арктической зоны России, а через полгода программа станет доступна для всех россиян.

Земельные участки предоставят только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, а также республиках Коми и Карелия.

Свободные экономические зоны сейчас создаются пустыми, потому что есть налоговые льготы, но коммуникации не подведены, заявил РБК вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян. «Соответственно, даже в этих зонах, где участки выдаются бесплатно, земля не всегда пользуется спросом. Иногда легче купить землю по рыночной цене или дороже со всеми коммуникациями, нежели получить бесплатно», — рассказал он. Тем не менее есть много способов применения этой земли: «Во-первых, под производственные мощности, во-вторых, там дешевая рабочая сила, в-третьих, регионы готовы привлекать инвесторов, которые будут налогоплательщиками, в-четвертых, это рекреационные зоны. Способов применения может быть достаточно большое количество», — добавил Унанян.

«Арктический гектар» может стать перспективной программой, если разрешить проблему, связанную со сложностью перевода сельхозземель в земли населенных пунктов или получения разрешения на занятие садоводством с последующим разрешением жилых построек, считает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Высшей школы социально-гуманитарных наук САФУ Константин Зайков. Также проблемой является то, что небольшая часть земли пригодна для сельского хозяйства или лесоводства — это, в первую очередь Мурманская и Архангельские области.

«Жители, которые владеют землей сельхозназначения, в течение многих лет не могут добиться от местных властей возможности возведения жилых объектов, тем самым закрепиться на территории. <...> Возможность занятия сельским хозяйством должна сопровождаться с возможностью проживания на этой территории», — отметил в беседе с РБК Зайков.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: Арктика, «дальневосточный гектар», выделение земель
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