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ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море

ГТЛК не будет участвовать в проекте строительства нефтяного терминала «Витино» в Мурманской области, сообщил РБК его владелец Кенес Ракишев. Он не договорился о сделке и теперь будет заниматься стройкой сам
Кенес Ракишев
Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области. Об этом РБК сообщил бизнесмен Кенес Ракишев, владеющий терминалом через БТА Банк.

«Мы перевели терминал «Витино» себе на баланс БТА. Месяцев шесть назад обсуждали с ГТЛК партнерство, но теперь переговоры приостановлены, поскольку они хотели выкупить 100%, а нам это неинтересно», — уточнил бизнесмен. По данным СПАРК, сейчас БТА Банку принадлежит 49% терминала. В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.

«Витино», управляющая компания которого находится в процедуре банкротства, не ведет перевалку с 2014 года, ее объемы стали заметно снижаться в 2013 году, писал Argus. По итогам 2013 года этот показатель составил 2,14 млн т — вдвое меньше, чем годом ранее, или около 30% проектной мощности. Через этот терминал в основном поставлялся газовый конденсат НОВАТЭКа, но затем компания переориентировала потоки на свой собственный производственно-перевалочный комплекс в Усть-Луге в Ленинградской области мощностью 6 млн т в год. В качестве недостатков перевалки через Витино упоминались географическая удаленность этого порта и необходимость использовать здесь танкеры с ледовым усилением с января по апрель.

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Ранее Ракишев заявлял о планах возобновить работу терминала, проведя его модернизацию. О том, что ГТЛК собиралась войти в число совладельцев, в конце 2019 года заявил Сергей Храмагин (до марта 2020 года возглавлял ГТЛК). Он назвал «Витино» проектом, наиболее близким к реализации. По данным «Коммерсанта», ГТЛК планировала стать акционером проекта после завершения процедуры его банкротства, чтобы затем продать контроль над терминалом сторонним инвесторам. До февраля 2020 года госкомпания должна была оценить вложения и сроки окупаемости.

Бизнесмен сказал РБК, что теперь ведет переговоры с банками, чтобы самостоятельно построить новый нефтяной терминал и терминал перевалки сухих грузов. «Мы обсуждаем контракты take-o-pay по нефтяному терминалу со структурами нефтетрейдера Gunvor на перевалку 3–4 млн т нефти. Заключив такие контракты, мы сможем привлечь финансирование в банках», — пояснил он. В мае 2018 года Ракишев уже говорил «Коммерсанту» о переговорах с Gunvor. РБК направил запрос представителю нефтетрейдера.

По подсчетам Ракишева, строительство терминала на 10 млн т нефти и нефтепродуктов потребует около 2 млрд руб. Кроме того, он планирует договориться с РЖД о скидке на доставку грузов в «Витино», но для этого нужно попасть в программу развития региона. «На наш взгляд, даже в условиях падения цен на нефть и газ наш проект не утратил привлекательности, поскольку транспортные активы будут востребованы в любом случае», — заключил бизнесмен.

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Представитель РЖД сообщил РБК, что компания готова рассматривать любые предложения насчет тарифных преференций. Условие для скидок — подтверждение экономической целесообразности для монополии. «Пока никаких предложений, как и гарантий объемов, не поступало», — указал он.

В условиях сделки о сокращении добычи ОПЕК+ и долгосрочного тренда на снижение цен на нефть целесообразность проекта нефтеналивного терминала вызывает серьезные вопросы, считает гендиректор «INFOLINE-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Поэтому привлечь инвестиции в банках будет непросто, как и получить скидки от РЖД. Терминал сухих грузов выглядит более привлекательным, но здесь тоже есть серьезные вопросы, связанные с получением гарантий от грузовладельцев, без которых начать реализацию проекта будет тяжело», — подчеркивает эксперт.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: морские порты, перевалочный комплекс
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