ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море

ГТЛК не будет участвовать в проекте строительства нефтяного терминала «Витино» в Мурманской области, сообщил РБК его владелец Кенес Ракишев. Он не договорился о сделке и теперь будет заниматься стройкой сам

Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вышла из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино» под Кандалакшей в Мурманской области. Об этом РБК сообщил бизнесмен Кенес Ракишев, владеющий терминалом через БТА Банк.

«Мы перевели терминал «Витино» себе на баланс БТА. Месяцев шесть назад обсуждали с ГТЛК партнерство, но теперь переговоры приостановлены, поскольку они хотели выкупить 100%, а нам это неинтересно», — уточнил бизнесмен. По данным СПАРК, сейчас БТА Банку принадлежит 49% терминала. В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.

«Витино», управляющая компания которого находится в процедуре банкротства, не ведет перевалку с 2014 года, ее объемы стали заметно снижаться в 2013 году, писал Argus. По итогам 2013 года этот показатель составил 2,14 млн т — вдвое меньше, чем годом ранее, или около 30% проектной мощности. Через этот терминал в основном поставлялся газовый конденсат НОВАТЭКа, но затем компания переориентировала потоки на свой собственный производственно-перевалочный комплекс в Усть-Луге в Ленинградской области мощностью 6 млн т в год. В качестве недостатков перевалки через Витино упоминались географическая удаленность этого порта и необходимость использовать здесь танкеры с ледовым усилением с января по апрель.

Ранее Ракишев заявлял о планах возобновить работу терминала, проведя его модернизацию. О том, что ГТЛК собиралась войти в число совладельцев, в конце 2019 года заявил Сергей Храмагин (до марта 2020 года возглавлял ГТЛК). Он назвал «Витино» проектом, наиболее близким к реализации. По данным «Коммерсанта», ГТЛК планировала стать акционером проекта после завершения процедуры его банкротства, чтобы затем продать контроль над терминалом сторонним инвесторам. До февраля 2020 года госкомпания должна была оценить вложения и сроки окупаемости.