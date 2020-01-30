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Экономика ,  
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Правительство одобрило льготы для проектов в Арктике почти на ₽15 трлн

Речь идет о пакете законопроектов, подготовленных Минвостокразвития совместно с Минфином и Минэнерго. Ожидается, что льготы заработают летом 2020 года
Фото: Bai Guolong / Zuma / ТАСС

Правительство на заседании в четверг одобрило пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике, сообщает Минвостокразвития.

Согласно пакету документов, любая зарегистрированная в Арктике компания или предприниматель, готовые запустить новый проект и вложить не менее 10 млн руб. в любую территорию Арктической зоны, получат статус резидента, который даст ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Пакет законопроектов, в частности, подразумевает арктические льготы для инвестпроектов, связанных с:

  • добычей углеводородного сырья на шельфе;
  • добычей углеводородного сырья на континентальной части;
  • производство СПГ и газохимии;
  • строительство портов, промышленных предприятий и т.д.

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В частности, для первой группы предусматривается расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет. «С учетом предложенных нами налоговых льгот — по оценкам Минэнерго — будут запущены минимум пять проектов с инвестициями 1,77 трлн руб.», — уточнил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Для производства СПГ и газохимии предусмотрена нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет. «Наши законопроекты предусматривают распространение данной льготы на всю Арктику, а также отрасль газохимии, которая в Арктике сегодня отсутствует. По оценке Минэнерго, эти преференции позволят запустить три проекта с инвестициями 2,9 трлн руб.», — пояснил Козлов.

Кроме того, льготы предусмотрены и для инвестпроектов на суше, которые будут реализовываться в восточной части Арктики, где, как отмечает Минвостокразвития, есть хороший ресурсный потенциал, но ее освоение в текущих налоговых условиях непривлекательно, так как доходность от вложений ниже нуля. «Для таких проектов мы предусматриваем новую, пятую категорию месторождений в рамках налога на дополнительный доход, что предполагает НДПИ 0% в течение первых 12 лет, начиная с 13 года по 17 год — поэтапный выход на полную ставку НДПИ. В результате получим запуск трех новых крупных нефтяных месторождений с инвестициями порядка 10 трлн руб.», — сообщил министр.

В пакете законопроектов предусмотрены льготы и для проектов, не связанных с добычей. Для проектов, связанных со строительством портов и промышленных предприятий, предлагается нулевая ставка налога на прибыль в течение десяти лет. Сколько инвестиций ожидается в эти проекты, в сообщении Минвостокразвития не уточняется.

Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. Среди них — возможность создания на отдельных участках резидентов по аналогии с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток свободной таможенной зоны и круглосуточный режим работы пунктов пропуска.

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РБК направил запросы в «Роснефть» и «Нетфегазхолдинг», которые планируют крупные проекты в Арктике, а также в Минвостокразвития.

В декабре минувшего года заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков говорил, что министерство рассчитывает, что пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года. «Надеемся, что удастся принять пакет документов в ускоренном режиме», — говорил тогда он.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Арктика, льготы, СПГ, арктический шельф
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