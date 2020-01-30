Правительство одобрило льготы для проектов в Арктике почти на ₽15 трлн

В частности, для первой группы предусматривается расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет. «С учетом предложенных нами налоговых льгот — по оценкам Минэнерго — будут запущены минимум пять проектов с инвестициями 1,77 трлн руб.», — уточнил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Для производства СПГ и газохимии предусмотрена нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет. «Наши законопроекты предусматривают распространение данной льготы на всю Арктику, а также отрасль газохимии, которая в Арктике сегодня отсутствует. По оценке Минэнерго, эти преференции позволят запустить три проекта с инвестициями 2,9 трлн руб.», — пояснил Козлов.

Кроме того, льготы предусмотрены и для инвестпроектов на суше, которые будут реализовываться в восточной части Арктики, где, как отмечает Минвостокразвития, есть хороший ресурсный потенциал, но ее освоение в текущих налоговых условиях непривлекательно, так как доходность от вложений ниже нуля. «Для таких проектов мы предусматриваем новую, пятую категорию месторождений в рамках налога на дополнительный доход, что предполагает НДПИ 0% в течение первых 12 лет, начиная с 13 года по 17 год — поэтапный выход на полную ставку НДПИ. В результате получим запуск трех новых крупных нефтяных месторождений с инвестициями порядка 10 трлн руб.», — сообщил министр.

В пакете законопроектов предусмотрены льготы и для проектов, не связанных с добычей. Для проектов, связанных со строительством портов и промышленных предприятий, предлагается нулевая ставка налога на прибыль в течение десяти лет. Сколько инвестиций ожидается в эти проекты, в сообщении Минвостокразвития не уточняется.

Предусмотрен и ряд неналоговых преференций. Среди них — возможность создания на отдельных участках резидентов по аналогии с территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток свободной таможенной зоны и круглосуточный режим работы пунктов пропуска.

РБК направил запросы в «Роснефть» и «Нетфегазхолдинг», которые планируют крупные проекты в Арктике, а также в Минвостокразвития.

В декабре минувшего года заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков говорил, что министерство рассчитывает, что пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года. «Надеемся, что удастся принять пакет документов в ускоренном режиме», — говорил тогда он.