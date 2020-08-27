Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за визита президента Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В. Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

Днем 27 августа Путин принял участие в церемонии открытия движения по новому участку трассы «Таврида». Она соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Президент проехал по одному из этапов трассы за рулем автомобиля Aurus.

Ранее Киев передал Москве ноту протеста в связи с состоявшимся на полуострове парадом ВМФ 26 июля. Украина оценила его как «очередное нарушение российской стороной норм международного права». Москва вернула Киеву ноту без рассмотрения.