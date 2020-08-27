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Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за визита президента Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В. Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

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Днем 27 августа Путин принял участие в церемонии открытия движения по новому участку трассы «Таврида». Она соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Президент проехал по одному из этапов трассы за рулем автомобиля Aurus.

Ранее Киев передал Москве ноту протеста в связи с состоявшимся на полуострове парадом ВМФ 26 июля. Украина оценила его как «очередное нарушение российской стороной норм международного права». Москва вернула Киеву ноту без рассмотрения.

Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму за рулем лимузина Aurus. Видео
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В июне Украина направила России ноту протеста из-за парадов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в Крыму и Севастополе, а также в Донецке и Луганске. Тогда Москва также вернула ноту обратно сразу после получения.

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Теги: МИД Украины, Крым, Владимир Путин
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