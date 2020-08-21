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Политика ,  
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Лавров попросил Киев «перестать морочить всем голову»

Украине пора перестать придумывать отговорки, чтобы не исполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — сказал глава российского МИДа.

Лавров напомнил, что в Минских соглашениях зафиксировано положение о необходимости проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию, а также принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По его словам, участники «нормандского» саммита в Париже в декабре прошлого года единодушно поддержали договоренность о необходимости согласования между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками всех правовых аспектов особого статуса Донбасса.

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Конституционное закрепление особого статуса Донбасса глава МИДа назвал ключом к урегулированию кризиса на Украине.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений. Таким образом украинская сторона будет понимать, какие из них она в состоянии выполнить, и как будет это делать, сообщил он.

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В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пункты минских соглашений не нуждаются в расшифровке, так как формулировки в них простые и исчерпывающие. По его словам, Киев пытается «подвергнуть множественным вопросам» минский комплекс мер.

Теги: Украина, Минские соглашения, Сергей Лавров
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