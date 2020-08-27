Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму за рулем лимузина Aurus. Видео

Президент России Владимир Путин, открывая движение по новому участку «Тавриды», которая соединяет Керчь и Севастополь, проехал по одному из этапов трассы за рулем автомобиля Aurus. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Первым делом, садясь за руль, Путин пристегнул ремень безопасности. «Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить», — сказал президент.

Главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков рассказал президенту, что он на стройке с самого начала, с августа 2016 года. По его словам, «сначала это были подходы к трассе, потом все это плавно перешло в «Тавриду».

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Четырехполосную трассу «Таврида» начали строить в мае 2017 года. Она соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее общая протяженность — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. В минтрансе Республики Крым пообещали, что проезд по дороге будет бесплатным.



Движение автотранспорта на первой очереди федеральной трассы — от Керчи до Симферополя — было открыто 31 декабря 2018 года.