Лавров заявил о неизменной поддержке Россией белорусского народа

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия продолжит оказывать союзническую поддержку Белоруссии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает пресс-служба российского ведомства в Facebook.

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике», — сказано в сообщении.

Кроме того, было заявлено, что внешнее вмешательство во внутренние дела республики, попытки дестабилизации ситуации и навязывания извне «односторонних посреднических услуг» являются недопустимыми. «С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — отмечает МИД.

Стороны также обсудили взаимодействие ведомств двух стран и процесс реализации программы согласованных действий в сфере внешней политики России и Белоруссии.