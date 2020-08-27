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Лавров заявил о неизменной поддержке Россией белорусского народа

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия продолжит оказывать союзническую поддержку Белоруссии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает пресс-служба российского ведомства в Facebook.

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике», — сказано в сообщении.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Кроме того, было заявлено, что внешнее вмешательство во внутренние дела республики, попытки дестабилизации ситуации и навязывания извне «односторонних посреднических услуг» являются недопустимыми. «С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», — отмечает МИД.

Стороны также обсудили взаимодействие ведомств двух стран и процесс реализации программы согласованных действий в сфере внешней политики России и Белоруссии.

Российский МИД уточил, что его глава проинформировал Макея о разговоре с зарубежными партнерами, во время которого была затронута ситуация в республике.

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<p>Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Минск</p>

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские и белорусские власти договорились о рефинансировании выданного Минску кредита на $1 млрд. По словам главы республики, «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны, но власти не допустят обвала национальной валюты. Также президент отметил, что у Белоруссии достаточно золотовалютных резервов.

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Фото: Евгений Малолетка / AP

Теги: Серегей Лавров, Белоруссия, МИД
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