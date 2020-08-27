МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Минск (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Милиция не стала вмешиваться в ситуацию с попыткой штурма здания дипмиссии Ливии в Минске, потому что по международным законам это территория иностранного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«К месту происшествия прибыла смешанная группа представителей МВД. Однако в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях они не могут входить на территорию посольства без соответствующего приглашения», — отметили в МИД.

Сегодня утром группа примерно из 30 человек попыталась прорваться в здание ливийского диппредставительства, расположенного на улице Белорусской. Охрана посольства вызвала милицию. Прибывшие сотрудники МВД остановили нападавших, однако задерживать никого из них не стали.

Как сообщает Tut.by, люди, пытавшиеся штурмовать здание дипмиссии, еще некоторое время находились на ее территории. Они требовали от сотрудников посольства покинуть здание, угрожая начать штурм первого этажа. Среди нападавших было несколько арабов, однако остальные — люди славянской внешности, которые говорили на чистом русском языке.

Около полудня все они вышли за территорию комплекса и разошлись.