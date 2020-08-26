РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Москве начинаются пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, в исследовании примут участие 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ), поступившем в РБК.

«Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, правительство Москвы и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале пострегистрационного клинического исследования», — говорится в сообщении.

При поддержке РФПИ испытания проведут еще в пяти странах.

Участвовать в исследовании могут россияне старше 18 лет с московским полисом ОМС. Кроме того, кандидаты должны не болеть ОРВИ, не иметь контактов с зараженными коронавирусом минимум за две недели до начала вакцинации, а также не болеть COVID-19.