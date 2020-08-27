Песков ответил на сообщения о полете самолета ФСБ в аэропорт Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о перелете самолета ФСБ Ту-214 в Минск, передает ТАСС.

«Я не знаю просто, какие самолеты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией», — сказал он.

По данным сервиса FlightRadar, 26 августа в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий ФСБ. Он вылетел из московского аэропорта Внуково в 17:30 и приземлился в Минске в 18:44. Ночью 27 августа он совершил обратный рейс.

Это не первый полет самолета ФСБ в Минск с начала протестов в Белоруссии. Вечером 18 августа лайнер совершил перелет по аналогичному маршруту.