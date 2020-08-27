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Протесты в Белоруссии ,  
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Песков ответил на сообщения о полете самолета ФСБ в аэропорт Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о перелете самолета ФСБ Ту-214 в Минск, передает ТАСС.

«Я не знаю просто, какие самолеты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией», — сказал он.

По данным сервиса FlightRadar, 26 августа в Минске приземлился лайнер Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий ФСБ. Он вылетел из московского аэропорта Внуково в 17:30 и приземлился в Минске в 18:44. Ночью 27 августа он совершил обратный рейс.

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ
Политика
Самолет Ту-214

Это не первый полет самолета ФСБ в Минск с начала протестов в Белоруссии. Вечером 18 августа лайнер совершил перелет по аналогичному маршруту.

Протесты в республике начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Протестные акции быстро переросли в насильственные столкновения. Силовики задержали более 7 тыс. человек, среди которых 600 написали заявления о насилии со стороны правоохранителей.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Президент Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. По его словам, они будут задействованы в том случае, если «экстремистские элементы» перейдут «определенные границы».

Теги: Белоруссия, Минск, ФСБ, Дмитрий Песков
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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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