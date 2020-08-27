Фальков сообщил о выросшем среднем балле ЕГЭ в половине вузов России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В этом году средний балл ЕГЭ поступающих в вузы вырос более чем в половине высших учебных заведений страны. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».

«Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ студентов значительно повысился», — сообщил министр.

По словам Фалькова, уже несколько лет у абитуриентов остаются востребованными специальности в сфере информационных технологий. Министр указал, что и в этом году к ним был повышенный интерес, поэтому власти увеличили количество бюджетных мест. На втором месте оказались специальности в области здравоохранения и медицинских наук, а на третьем — связанные с педагогикой и образованием.

У Фалькова уточнили, по-прежнему ли выпускники школ из регионов стремятся поступать в столичные вузы и не изменилась ли ситуация из-за пандемии COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом отчасти оказала влияние на предпочтение абитуриентов в этом году. В этом году большое влияние на ситуацию с миграцией внутри страны оказало распределение бюджетных мест и их увеличение», — отметил Фальков.