Фальков сообщил о выросшем среднем балле ЕГЭ в половине вузов России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
СМИ сообщили о желании Месси воссоединиться с Неймаром в «Манчестер Сити» Спорт, 16:10 Кто должен внедрять ИИ в компании и какие компетенции для этого нужны Индустрия 4.0, 16:00  Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске Политика, 15:59 Путин нашел недостаток на открытой в Крыму трассе «Таврида» Общество, 15:53 Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе Бизнес, 15:47 Компании Татарстана инвестировали в блокчейн-разработки более ₽1 млрд Крипто, 15:44 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 15:44 Как запомнить известные художественные стили РБК и Билайн, 15:35 Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму Общество, 15:34 Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии Политика, 15:32 Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации Политика, 15:31 Песков заявил о задержке вылета Навального из-за немецких пилотов Политика, 15:31 В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального Общество, 15:29 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:22
Общество ,  
0 

Фальков сообщил о выросшем среднем балле ЕГЭ в половине вузов России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В этом году средний балл ЕГЭ поступающих в вузы вырос более чем в половине высших учебных заведений страны. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».

«Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ студентов значительно повысился», — сообщил министр.

По словам Фалькова, уже несколько лет у абитуриентов остаются востребованными специальности в сфере информационных технологий. Министр указал, что и в этом году к ним был повышенный интерес, поэтому власти увеличили количество бюджетных мест. На втором месте оказались специальности в области здравоохранения и медицинских наук, а на третьем — связанные с педагогикой и образованием.

У Фалькова уточнили, по-прежнему ли выпускники школ из регионов стремятся поступать в столичные вузы и не изменилась ли ситуация из-за пандемии COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом отчасти оказала влияние на предпочтение абитуриентов в этом году. В этом году большое влияние на ситуацию с миграцией внутри страны оказало распределение бюджетных мест и их увеличение», — отметил Фальков.

Он подчеркнул, что за многие годы власти существенно увеличили количество бюджетных мест и их значительная часть распределялась среди региональных вузов.

Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен в этом году проходил с соблюдением правил повышенной эпидемиологической безопасности. В частности, среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер применялась зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой социальной дистанции. У выпускников также измеряли температуру на входе в школы, руки им предложили обрабатывать антисептиками.

Теги: ЕГЭ, Минобразования, Валерий Фальков
Материалы по теме
Петербургских школьников оштрафовали за шпаргалки и телефон на ЕГЭ
Общество
Минпросвещения объяснило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter