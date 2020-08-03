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Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии столичных выпускников с самыми высокими оценками на ЕГЭ, один из них набрал 100 баллов на всех четырех экзаменах.

Как написал Собянин в своем Twitter, во время основного периода сдачи ЕГЭ самые высокие оценки получили Дмитрий Савичев (400 баллов), Юрий Петряев и Вера Цуркис (397 баллов).

Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена 2020 года начинается 3 августа и продлится до 8-го числа, сообщил Рособрнадзор. Наибольшее количество участников экзаменов зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге.

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По данным ведомства, в эти дни экзамены будут сдавать более 3,5 тыс. человек. Большинство их них изначально планировали сдавать ЕГЭ в августе, так как не могли сделать это в июле. Кроме того, на сдачу в дополнительный период зарегистрировано 611 жителей стран ближнего зарубежья, которым пришлось перенести экзамены из-за закрытия российских границ в период пандемии коронавируса.

Ранее Министерство просвещения предложило отказаться от включения ЕГЭ по иностранным языкам в перечень обязательных экзаменов. В ведомстве пояснили, что документ подготовлен по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом.

Теги: ЕГЭ, экзамены, Сергей Собянин
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