В Сети появилось видео инцидента с военными России и США в Сирии

Видео: new_militarycolumnist/telegram

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Появилось видео инцидента с российским патрулем в Сирии, в результате которого пострадали несколько американских военнослужащих. Видеозапись опубликовал телеканал RT Arabic на YouTube.

На видео показано около десяти военных машин, над ними барражирует вертолет.

Инцидент с российским патрулем и военными США на востоке Сирии произошел 25 августа. По данным CNN, российский военный автомобиль столкнулся с машиной американских военных, в результате военнослужащие США получили травмы. Столкновение произошло в установленной зоне безопасности, где действуют американские военные. Россия ранее должна была прекратить операции в этом районе, сообщил источник телеканала.