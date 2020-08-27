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В Сети появилось видео инцидента с военными России и США в Сирии

Видео: new_militarycolumnist/telegram
Видео: new_militarycolumnist/telegram
Video

Появилось видео инцидента с российским патрулем в Сирии, в результате которого пострадали несколько американских военнослужащих. Видеозапись опубликовал телеканал RT Arabic на YouTube.

На видео показано около десяти военных машин, над ними барражирует вертолет.

Инцидент с российским патрулем и военными США на востоке Сирии произошел 25 августа. По данным CNN, российский военный автомобиль столкнулся с машиной американских военных, в результате военнослужащие США получили травмы. Столкновение произошло в установленной зоне безопасности, где действуют американские военные. Россия ранее должна была прекратить операции в этом районе, сообщил источник телеканала.

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Фото: syria.mil.ru

Позднее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что аварию спровоцировали российские военные. Американская сторона обвинила Россию в нарушении протоколов деконфликтинга (предотвращение инцидентов).

В российском Минобороны в ответ на обвинения сказали, что военных США предупреждали о российском патруле в Сирии, несмотря на это, они пытались его блокировать. «В ответ военной полицией ВС РФ были приняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — сообщили в военном ведомстве.

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Теги: Сирия, военные США, ДТП, Россия
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