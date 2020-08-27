Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

Начальники генеральных штабов России и США обсудили столкновение российских и американских военных в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают сложившуюся ситуацию, и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

26 августа телеканал CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили о столкновении в Сирии американских военных с российским патрулем. В результате пострадали несколько американских военных.

По информации CNN, инцидент произошел 25 августа в установленной зоне безопасности на востоке Сирии, где действуют американские военные. Ранее в этом районе российские военные обязались прекратить свои операции.

Как сообщил телеканал, автомобиль с российскими военными врезался в автомобиль США. В результате автомобиль американских военных получил травмы, «похожие на сотрясение мозга», сообщил телеканал.

По данным издания Politico, российская машина намеренно протаранила машину коалиции США.

Впоследствии ситуацию обсудили по телефону председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли с главой генерального штаба России Валерием Герасимовым. Детали их беседы не раскрываются.

В Белом доме, комментируя случившееся, заявили, что в ходе столкновения автомобилей российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга.