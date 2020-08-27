Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР Политика, 00:56 Число заражений коронавирусом в мире превысило 24 млн Общество, 00:32 США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии Политика, 00:04 ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт Финансы, 00:00 Счетная палата раскритиковала власти за незнание числа госкомпаний Экономика, 00:00 Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР Политика, 26 авг, 23:51 О чем говорить с каталонцем на улицах Барселоны РБК Стиль и glo, 26 авг, 23:38 Трамп поручил отправить в Висконсин Нацгвардию для ликвидации беспорядков Политика, 26 авг, 23:37 Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети Общество, 26 авг, 23:15 В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек Общество, 26 авг, 23:06 Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона Политика, 26 авг, 22:59 СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева Общество, 26 авг, 22:54 Захарова заявила о вмешательстве в дела Белоруссии из-за границы Политика, 26 авг, 22:50 «Зенит» потерпел первое за 11 месяцев поражение в чемпионате России Спорт, 26 авг, 22:48
Политика ,  
0 

Песков прокомментировал беседу глав генштабов после ДТП с военными в САР

Начальники генеральных штабов России и США обсудили столкновение российских и американских военных в Сирийской Арабской Республике (САР), сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают сложившуюся ситуацию, и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
Общество
Фото: Baderkhan Ahmad / AP

26 августа телеканал CNN и Reuters со ссылкой на источники сообщили о столкновении в Сирии американских военных с российским патрулем. В результате пострадали несколько американских военных. 

По информации CNN, инцидент произошел 25 августа в установленной зоне безопасности на востоке Сирии, где действуют американские военные. Ранее в этом районе российские военные обязались прекратить свои операции.

Как сообщил телеканал, автомобиль с российскими военными врезался в автомобиль США. В результате автомобиль американских военных получил травмы, «похожие на сотрясение мозга», сообщил телеканал. 

По данным издания Politico, российская машина намеренно протаранила машину коалиции США.

Впоследствии ситуацию обсудили по телефону председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли с главой генерального штаба России Валерием Герасимовым. Детали их беседы не раскрываются.

В Белом доме, комментируя случившееся, заявили, что в ходе столкновения автомобилей российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга. 

Теги: Дмитрий Песков, США, телефонный разговор, Сирия, военные, ДТП
Материалы по теме
США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии
Политика
Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
Общество
Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter