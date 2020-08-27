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Экс-глава разведки США обвинил демократов по делу о сговоре с Россией

Дональд Трамп голосует на предварительных выборах в Нью-Йорке, 19 апреля 2016г.
Дональд Трамп голосует на предварительных выборах в Нью-Йорке, 19 апреля 2016г. (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Дело о сговоре штаба президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года было сфабриковано демократами. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии, сообщает Fox News.

По его словам, администрация экс-президента Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена тайно начала слежку за предвыборной кампанией Трампа и «заставила замолчать» многих выступивших против представителей спецслужб.

«Они представили вместо фактов фальшивую информацию. Они соврали судьям. Затем они засекретили все, что могло подорвать это дело», — сказал Гренелл.

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В августе комитет сената по разведке по итогам расследования о вмешательстве в американские выборы в своем отчете заявил, что президент России Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты, связанные с Демократической партией США. В сенате полагают, что произошла утечка информации, которая причинила ущерб соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон и ее кампании. Целью было опорочить Клинтон и помочь кампании Трампа на выборах.

В июле кандидат от демократов Джо Байден предупредил Кремль о недопустимости вмешательства в выборы в Соединенных Штатах 2020 года. «Если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия», — заявил Байден. Он пригрозил санкциями странам, желающим вмешаться в американские выборы, в частности ограничениями против финансового сектора и заморозкой активов.

Весной 2019 года Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, однако российская сторона пыталась вмешаться в выборы. Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы в США в 2016 году.

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Теги: США, Россия, сговор, выборы
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