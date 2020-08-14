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Экс-адвокат Трампа пообещал раскрыть его «сговор» с Россией

Майкл Коэн
Майкл Коэн (Фото: Jeenah Moon / Getty Images)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги, в котором анонсировал, что расскажет подробнее о сговоре Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года.

Коэн утверждает, что по делу о сговоре с Россией были не правы как те, кто считал, что Трамп был «контролируемым Россией мошенником», так и утверждавшие, что расследование сговора было беспочвенным.

«Обе стороны были неправы. Я знал, что реальность была намного сложнее и опаснее», — говорится в предисловии. По словам Коэна, Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи «таких изощренных методов, какие представляли себе его оппоненты».

«Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России», — пишет Коэн.

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
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В декабре 2018 года Коэна признали виновным в даче ложных показаний конгрессу и финансовых нарушениях, его приговорили к трем годам тюрьмы. Коэн признал свою вину. По его словам, он совершал преступления по поручению Трампа и препятствовал публикации информации, которая могла нанести вред его клиенту в ходе избирательной кампании. В мае 2019 года Коэн отправился отбывать наказание в одну из американских тюрем, через год его перевели под домашний арест.

Расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией длилось в течение двух лет, его вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. По итогам расследования доказательств сговора Трампа с Россией на выборах президента США в 2016 году установить не удалось. «Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — говорил тогда американский генпрокурор Уильям Барр.

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Теги: США, Дональд Трамп
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