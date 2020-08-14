Экс-адвокат Трампа пообещал раскрыть его «сговор» с Россией
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги, в котором анонсировал, что расскажет подробнее о сговоре Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года.
Коэн утверждает, что по делу о сговоре с Россией были не правы как те, кто считал, что Трамп был «контролируемым Россией мошенником», так и утверждавшие, что расследование сговора было беспочвенным.
«Обе стороны были неправы. Я знал, что реальность была намного сложнее и опаснее», — говорится в предисловии. По словам Коэна, Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи «таких изощренных методов, какие представляли себе его оппоненты».
«Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России», — пишет Коэн.