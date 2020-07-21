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Политика ,  
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Байден предупредил Кремль о недопустимости вмешательства в выборы в США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден предупредил, что не потерпит вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах со стороны России или других государств. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на портале Medium.

«Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. Если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между Соединенными Штатами и правительством вмешивающейся страны», — отметил Байден.

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По его словам, в случае иностранного вмешательства в американские электоральные процессы администрация президента примет меры. Байден отметил, что речь идет о санкциях против финансового сектора, заморозке активов, ответных шагах в киберпространстве, раскрытии коррупции, а также других мерах, в зависимости от того, какой будет атака.

Байден добавил, что даст указания соответствующим ведомствам разработать планы «по противодействию угрозе иностранного вмешательства» в президентские выборы.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в электоральные процессы.

Расследованием вмешательства России в президентские выборы с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно это отрицали.

Теги: президентские выборы в США, Джо Байден
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