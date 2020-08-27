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Технологии и медиа ,  
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Глава Google опроверг информацию о планах приобретать приложение TikTok

Alphabet GOOGL Купить

Американская корпорация Google не намерена приобретать социальную сеть TikTik. Об этом сообщил в интервью в рамках подкаста Pivot Schooled генеральный директор Google Сундар Пичаи.

«Нет, у нас их нет», — сказал Пичаи (цитата по Bloomberg), отвечая на вопрос о том, есть ли у компании планы по приобретению социальной сети.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что холдинг Alphabet, входящий в состав Google, заинтересован в приобретении социальной сети TikTok.

TikTok — видео приложение, разработанное специалистами китайской частной компанией ByteDance. Ранее в компании отрицали свои связи с китайскими властями и указывали, что основные центры обработки данных компании располагаются за пределами Китая.

О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В частности, он отмечал, что в Вашингтоне возможностью китайских властей воспользоваться данными американцев при помощи приложения.

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Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

В начале августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретом TikTok на территории США из-за возможной передачи данных пользователей китайским властям. Как заявлял американский президент, на это «у него есть полномочия».

Впоследствии Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября. Американский президент отмечал, что если до этой даты TikTok не будет куплен Microsoft или другой компанией, то приложение «выйдет из бизнеса».

В корпорации Microsoft впоследствии сообщили, что генеральный директор компании Сатья Наделла провел беседу с Дональдом Трампом по вопросу о покупке приложения, а также подтвердил, что продолжает переговоры.

Теги: Google, TikTok
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