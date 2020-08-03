Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября

Американская корпорация Microsoft возобновит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok, говорится в заявлении на сайте Microsoft.

Решение продолжать переговоры принято после разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении.

«Microsoft приступит к переговорам с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года», — говорится в заявлении.

В ходе переговорного процесса корпорация рассчитывает на продолжение диалога с правительством и президентом, указали в Microsoft.

В заявлении подчеркивается, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит «прозрачность для пользователей», а все личные данные американских пользователей будут храниться только в США.