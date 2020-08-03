Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября Технологии и медиа, 06:31 Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний Экономика, 06:00 Советник Трампа заявил о планах соглашения по вооружениям с Россией и КНР Политика, 05:47 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек Общество, 05:38 Треть россиян приготовились к снижению зарплаты Общество, 05:30 Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе Политика, 05:00 Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля Технологии и медиа, 04:46 Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против России Политика, 04:43 В Хабаровске эвакуировали «заминированный» аэропорт Общество, 04:18 «Филадельфия» обыграла «Бостон» в матче НХЛ Спорт, 03:46 Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны» Общество, 03:46 Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России Общество, 02:51 Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon Технологии и медиа, 02:32 Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны Общество, 02:28
Технологии и медиа ,  
0 

Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября

Microsoft MSFT $205,69 +0,34% Купить

Американская корпорация Microsoft возобновит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok, говорится в заявлении на сайте Microsoft.

Решение продолжать переговоры принято после разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении.

«Microsoft приступит к переговорам с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года», — говорится в заявлении.

В ходе переговорного процесса корпорация рассчитывает на продолжение диалога с правительством и президентом, указали в Microsoft.

В заявлении подчеркивается, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит «прозрачность для пользователей», а все личные данные американских пользователей будут храниться только в США. 

СМИ узнали о проблемах с покупкой TikTok Microsoft из-за Трампа
Бизнес
Фото: Anjum Naveed ./ AP

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance.

Читайте на РБК Pro
«Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения РБК Pro: как завоевать интерес посетителя лендинга Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов — Bloomberg Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов

О возможности его блокировки в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, гражданам США стоит использовать  TikTok с осторожностью, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов». Позднее, 31 июля, о намерении запретить приложение в США также заявил Трамп. 

О том, что Microsoft заинтересовалась покупкой доли в TikTok, 31 июля сообщила NYT. Однако переговоры о покупке были приостановлены из-за заявлений Трампа о том, что он не поддерживает эту сделку, сообщала  WSJ.

Теги: Microsoft, TikTok
Материалы по теме
СМИ узнали о проблемах с покупкой TikTok Microsoft из-за Трампа
Бизнес
Трамп пригрозил запретом TikTok
Политика
NYT узнала о переговорах Microsoft по покупке доли в TikTok
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter