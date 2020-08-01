Трамп пригрозил запретом TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит китайское видеоприложение TikTok. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что «у него есть полномочия». По словам Трампа, он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом.

В середине июля глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов в ближайшее время может принять меры в отношении китайских приложений TikTok и WeChat.

По мнению чиновников Белого дома, эти приложения и некоторые другие потенциально могут подорвать национальную безопасность, собирая информацию об американских гражданах.