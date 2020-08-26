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Голикова назвала обратившиеся к России за вакциной страны

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции хотят приобрести 27 стран. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Совещание транслировалось в эфире «России-24».

«Среди обратившихся к нам стран — и республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и республика Казахстан», — уточнила она.

Как пояснила вице-премьер, государства могут получить препарат во время различных форм сотрудничества: совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок или гуманитарной помощи.

Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Голикова добавила, что 26 стран «внимательно наблюдают» за результатами третьей заключающей фазы испытания вакцины.

Путин пообещал, что Белоруссия будет участвовать в тестировании и получит российскую вакцину одной из первых.

Ранее стало известно, что Россия направит до 2 тыс. доз вакцины в Мексику. Власти Мексики уточняли, что препарат поступит им в сентябре. Казахстанский государственный дистрибьютор «СК-Фармация» также подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о получении российского средства.

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Новая вакцина разработана НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. Она получила название «Спутник V» и состоит из двух ампул по 0,5 мл с первым и вторым компонентами. Препарат нужно вводить внутримышечно.

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Источник: JHU
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Теги: Татьяна Голикова, вакцина, коронавирус
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