Голикова назвала обратившиеся к России за вакциной страны

Фото: АГН «Москва»

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции хотят приобрести 27 стран. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Совещание транслировалось в эфире «России-24».

«Среди обратившихся к нам стран — и республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и республика Казахстан», — уточнила она.

Как пояснила вице-премьер, государства могут получить препарат во время различных форм сотрудничества: совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок или гуманитарной помощи.

Голикова добавила, что 26 стран «внимательно наблюдают» за результатами третьей заключающей фазы испытания вакцины.