Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка

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Минздрав зарегистрировал в форме лиофилизата (порошок, из которого готовится раствор для внутримышечных инъекций) вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Специалисты провели регистрацию по итогам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Клинические исследования проводились в период с июня по август в первом МГМУ им. И. М. Сеченова.

Как ранее сообщил в интервью «Интерфаксу» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, лиофилизированная форма вакцины, скорее всего, будет производиться в меньшем количестве, потому что ее нужно сушить четверо суток. По словам Гинцбурга, вакцину в «сухом» виде удобнее перевозить, однако ее себестоимость гораздо выше и производиться она будет дольше.

Ранее Минздрав разрешил Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи провести пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Как указали в Минздраве, исследование пройдет в течение полугода на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы. В нем примут участие 40 тыс. добровольцев в возрасте старше 18 лет. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, добровольцам, участвующим в пострегистрационном этапе испытаний вакцины, введут препарат 4–5 сентября.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Первая партия вакцины «Спутник V» была произведена в России 15 августа. Как ранее заявлял Гинцбург, нужное для россиян количество доз изготовят в течение года. По его словам, партия будет поставлена в 10–15 регионов страны.