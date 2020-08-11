Минздрав показал фото зарегистрированной в России вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте фотографию первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса.

«Гам-КОВИД-Вак» — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека, она была разработана НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат прошел испытания на грызунах, приматах и двух группах добровольцев из 76 человек.

У добровольцев, на которых тестировали вакцину, выработались высокие титры антител к вирусу, при этом не было отмечено серьезных осложнений иммунизации.