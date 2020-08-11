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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав показал фото зарегистрированной в России вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ Фото: Минздрав РФ Фото: Минздрав РФ
Фото: Минздрав РФ

Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте фотографию первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса.

«Гам-КОВИД-Вак» — векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека, она была разработана НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат прошел испытания на грызунах, приматах и двух группах добровольцев из 76 человек.

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У добровольцев, на которых тестировали вакцину, выработались высокие титры антител к вирусу, при этом не было отмечено серьезных осложнений иммунизации.

В сообщении отмечается, что препарат не содержит компонентов коронавируса. Длительный иммунитет до двух лет вакцина дает при двукратной схеме введения.

11 августа о регистрации вакцины объявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что она не вызывает серьезных побочных эффектов и эффективно работает. По словам президента, одна из его дочерей участвовала в испытаниях и сделала себе прививку от коронавируса. После каждого укола (всего их было два) у нее ненадолго поднималась температура.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Минздрав, вакцина
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