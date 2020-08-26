СК Белоруссии вызвал на допрос еще одного члена совета оппозиции

Мария Колесникова (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Следственный комитет (СК) Белоруссии вызвал на допрос еще одного члена координационного совета (КС) оппозиции — Марию Колесникову. Об этом она сообщила «Интерфакс-Запад».

«Меня вызвали на допрос завтра в 12 часов», — сказала она. Колесникова добавила, что ее статус определен как свидетель.

На допрос уже приходили другие члены координационного совета — Сергей Дилевский, Максим Знак, Лилия Власова и Павел Латушко. Все допрошенные остаются в статусе свидетелей по делу о попытке захвата власти.

Также белорусский СК вызвал на допрос члена президиума координационного совета оппозиции, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. 26 августа она отказалась давать показания в СК и заявила, что не чувствует вины из-за деятельности совета.