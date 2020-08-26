Протесты в Белоруссии , 26 авг, 14:33
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Алексиевич заявила об отсутствии чувства вины из-за своей деятельности
Светлана Алексиевич
Лауреат нобелевской премии по литературе и член президиума Координационного совета оппозиции (КС) Светлана Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой из-за участия в деятельности совета. Об этом она сообщила около здания следственного комитета, в который ее вызвали на допрос, передает корреспондент РБК.
«Я иду совершенно спокойно не чувствую себя виноватой. И я считаю, что мы делали все законно», — сказала она.
По ее словам, совет не стремится устроить переворот в стране, а пытается помочь гражданам республики преодолеть кризис.
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