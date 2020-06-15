«Яндекс» запустил сервис видеоконференций

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Яндекс.Телемост», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Яндекс» запустил сервис видеовстреч под названием «Яндекс.Телемост». Сервис позволит людям быстро собрать удаленную рабочую встречу или поболтать с друзьями онлайн», — отметили в компании.

В «Яндексе» добавили, что время беседы в новом сервисе не ограничено. Создать встречу и пригласить участников можно очень быстро, так как для удобства ссылка-приглашение автоматически копируется в буфер обмена.

Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно устанавливать отдельное приложение, отметили в компании. «Яндекс.Телемост» работает в браузерах «Яндекс» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В компании пообещали, что со временем интегрируют «Телемост» в другие продукты «Яндекса» и обеспечат его работу в других браузерах.

В середине мая о запуске групповых видеозвонков сообщила соцсеть «ВКонтакте». В апреле запуск сервиса видеозвонков Messenger Rooms анонсировала Facebook.