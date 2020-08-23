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В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в Ростех).

«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — сообщили в компании.

В «Швабе» уточнили, что комплекс также оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

МВД не увидело влияния защитных масок на работу системы распознавания лиц
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Разработчики отметили, что новая система повысит безопасность в организациях с большим количеством людей. Если сотрудник занесен в специальную базу, комплекс еще до прикладывания пропуска к считывателю будет идентифицировать его личность, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео. На основании полученной информации система будет принимать решения, запускать ли человека в помещение или нет.

Разработчики утверждают, что при этом человеческий фактор будет сведен к минимуму, так как система может работать самостоятельно и оповещать оператора в случае необходимости.

Система получила имя «Зоркий» — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускались малоформатные дальномерные фотоаппараты. Новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем.

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Ранее «Ведомости» сообщили, все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Камеры установят в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром. Заказчиками работ выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех».

Теги: Ростех, распознавание лиц
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