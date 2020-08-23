В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в Ростех).

«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — сообщили в компании.

В «Швабе» уточнили, что комплекс также оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

Разработчики отметили, что новая система повысит безопасность в организациях с большим количеством людей. Если сотрудник занесен в специальную базу, комплекс еще до прикладывания пропуска к считывателю будет идентифицировать его личность, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, а также записывать видео. На основании полученной информации система будет принимать решения, запускать ли человека в помещение или нет.