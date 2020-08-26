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Пандемия коронавируса ,  
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В Пекине выписали последних пациентов с COVID-19

Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Последние два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией были выписаны из госпиталя «Дитань» в Пекине. Об этом сообщается на сайте городского комитета по вопросам здравоохранения города Пекина.

Комитет сообщил, что 27 июля четыре пациента были приняты в госпитале «Дитань». Их состояние оценивалось как «стабильное». 26 августа последних двух пациентов из четырех выписали из больницы, передает комитет.

«Пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Пекине не осталось», — говорится в сообщении.

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что на материковой части страны зафиксированы 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса в Пекине. Фоторепортаж
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В июне вспышка коронавируса была зафиксирована на пекинском оптовом рынке «Синьфади». Торговый зал закрыли, а в районе вокруг рынка ввели жесткий контроль. Позднее власти Китая сообщили о расшифровке данных генома вируса, обнаруженного у заболевших в Пекине пациентов, и генома, найденного в образцах с окружающей среды.

Ранее глава китайской госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщил, что вакцина компании может поступить на рынок к концу года. На данный момент вакцина проходит третью стадию испытаний. Также Китай запатентовал рекомбинантную вакцину Ad5-nCoV, совместно разработанную CanSino Biologics и Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, коронавирус
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