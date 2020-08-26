В Пекине выписали последних пациентов с COVID-19

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Последние два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией были выписаны из госпиталя «Дитань» в Пекине. Об этом сообщается на сайте городского комитета по вопросам здравоохранения города Пекина.

Комитет сообщил, что 27 июля четыре пациента были приняты в госпитале «Дитань». Их состояние оценивалось как «стабильное». 26 августа последних двух пациентов из четырех выписали из больницы, передает комитет.

«Пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Пекине не осталось», — говорится в сообщении.

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что на материковой части страны зафиксированы 15 новых случаев коронавирусной инфекции.