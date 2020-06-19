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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае расшифровали данные выявленного на рынке в Пекине генома COVID-19

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая расшифровали данные генома коронавирусной инфекции COVID-19, вспышка которого произошла на оптовом рынке Пекина на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте национального центра данных по микробиологии КНР.

«Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через «Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус» официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке «Синьфади» и геноме вируса», — говорится в сообщении.

В частности, центр речь идет о геноме вируса, который обнаружили у заболевших в Пекине пациентов, а также о геноме вируса, найденного в образцах с окружающей среды.

Специалисты передали данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) «для общего пользования международным сообществом».

Вспышка коронавируса в Пекине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вспышку коронавируса на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине зафиксировали 12 июня. Торговый зал закрыли после подтверждения коронавируса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая, а в районе вокруг рынка были введены жесткие меры контроля.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В конце марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

Руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун спрогнозировал, что в ноябре текущего года в Китае ожидается вторая волна коронавируса. По словам Вэньхуна, коронавирус наиболее приспособлен к низким температурам, в связи с чем зимой он может распространяться быстрее. При этом, по мнению специалиста, вторая волна не будет настолько стремительной, как первая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, рынок, COVID-19, расшифровка, геном
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