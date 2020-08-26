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Протесты в Белоруссии ,  
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Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет видеть, чтобы события в Белоруссии напоминали украинские протесты 2014 года. Об этом он сообщил в интервью Euronews.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития», — заявил президент.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы белорусские власти и демонстранты наладили диалог без насилия. Он добавил, что Киев не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

По словам главы Украины, если бы он оказался на месте президента Белорусси Александра Лукашенко, то тогда бы начал организацию новых президентских выборов с участием международных наблюдателей.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее Владимир Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину, несмотря на действующие в стране ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. «Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них?», — сказал он. Президент добавил, что необходимо прописать облегченные условия въезда для белорусов на Украину.


В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы в Белоруссии. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, который находится у власти более 25 лет. Он получил 80,1% голосов избирателей. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Вечером 9 августа после выборов в республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор.

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Осенью 2013-го начались акции протеста на майдане Незалежности в Киеве. Они продолжись в 2014 году. Демонстрантов не устроил отказ администрации экс-президента Украины Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем к госперевороту. Президент покинул Украину, а на его место в итоге пришел Петр Порошенко. Согласно данным украинского Минздрава, на протестах в 2014 году в Киеве погибло около 115 человек.
 

Теги: Александр Лукашевич, Владимир Зеленский, Майдан
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