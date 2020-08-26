Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет видеть, чтобы события в Белоруссии напоминали украинские протесты 2014 года. Об этом он сообщил в интервью Euronews.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития», — заявил президент.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы белорусские власти и демонстранты наладили диалог без насилия. Он добавил, что Киев не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

По словам главы Украины, если бы он оказался на месте президента Белорусси Александра Лукашенко, то тогда бы начал организацию новых президентских выборов с участием международных наблюдателей.