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Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», — сказал Зеленский.

Он отметил, что при отсутствии диалога, «не будет и результата».

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Ранее Зеленский пообещал провести военный парад после возвращения неподконтрольных территорий на востоке страны. Он добавил, что на данный момент вся военная техника находится на востоке Украины. По его словам, она не должна стать «аттракционом» для жителей и гостей столицы в стране, которая еще продолжает защищать свой суверенитет с помощью оружия.

На своей инаугурации в мае 2019 года Зеленский отметил, что его первой задачей на посту президента будет прекращение огня в Донбассе, а второй — возвращение неподконтрольных территорий. Позднее он уточнил, что до конца его президентского срока вооруженное противостояние на востоке Украины закончится.

Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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