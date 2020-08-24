Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести военный парад после возвращения неподконтрольных территорий на востоке страны. Об этом он заявил во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в Киеве, передает УНИАН.

«Когда на нашей земле будет прочный мир — мы проведем большой парад всех наших войск и техники, парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас вся военная техника находится на востоке Украины. Президент отметил, что танки, бронетранспортеры и самолеты не должны быть «аттракционом» для жителей и гостей столицы в стране, «которая защищает свой суверенитет с оружием в руках». Поэтому прежде чем проводить парад, нужно вернуть людей и территории, сказал глава государства.

На инаугурации в мае 2019 года Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента станет прекращение огня в Донбассе, а второй — возвращение украинских территорий. В апреле этого года украинский лидер выразил уверенность в том, что до конца его срока боевые действия на востоке страны удастся завершить. По его словам, если «минский процесс» не будет работать, Киев поменяет тактику.