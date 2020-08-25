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Политика ,  
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Зеленский уволил попавшего под санкции командующего силами спецопераций

Игорь Лунев стал командующим силами спецопераций ВСУ с момента их создания (январь 2016-го). В ноябре 2018 года он попал под санкции России. Также Лунев запомнился тем, что не отдал честь Зеленскому во время инаугурации
Игорь Лунев
Игорь Лунев (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего силами специальных операций ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Освободить генерал-лейтенанта Лунева Игоря Васильевича с должности командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Другим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Григория Галагана.

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С ним президент провел очную встречу, во время которой обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — заявил Зеленский.

Также он указал на необходимость внедрения «более агрессивных мер противодействия вызовам», которые возникают, и адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

До этого назначения Галаган занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (СБУ). Звание генерал-майора он получил в марте 2018-го.

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Владимир Зеленский

Игорь Лунев занимал должность командующего силами специальных операций ВСУ с момента их создания — с января 2016 года. В декабре 2017-го получил звание генерал-лейтенанта. До этого он осуществлял планирование и руководство подразделениями на востоке Украины в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

1 ноября 2018 года Лунев попал под санкции России. 20 мая прошлого года он вместе с тогдашним главой СБУ Василием Грицаком не отдал честь Зеленскому во время инаугурации избранного президента. Спустя два дня Грицак был уволен с должности. Позднее Лунев объяснил отказ отдать честь Зеленскому «рефлекторной оплошностью». «Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ
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