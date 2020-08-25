Зеленский уволил попавшего под санкции командующего силами спецопераций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего силами специальных операций ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Освободить генерал-лейтенанта Лунева Игоря Васильевича с должности командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-майора Григория Галагана.
С ним президент провел очную встречу, во время которой обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — заявил Зеленский.