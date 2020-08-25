Зеленский уволил попавшего под санкции командующего силами спецопераций

Также он указал на необходимость внедрения «более агрессивных мер противодействия вызовам», которые возникают, и адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

До этого назначения Галаган занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины (СБУ). Звание генерал-майора он получил в марте 2018-го.

Игорь Лунев занимал должность командующего силами специальных операций ВСУ с момента их создания — с января 2016 года. В декабре 2017-го получил звание генерал-лейтенанта. До этого он осуществлял планирование и руководство подразделениями на востоке Украины в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

1 ноября 2018 года Лунев попал под санкции России. 20 мая прошлого года он вместе с тогдашним главой СБУ Василием Грицаком не отдал честь Зеленскому во время инаугурации избранного президента. Спустя два дня Грицак был уволен с должности. Позднее Лунев объяснил отказ отдать честь Зеленскому «рефлекторной оплошностью». «Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста», — сказал он.