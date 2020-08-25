Минобороны сообщило об уничтожении более 300 боевиков в Сирии за неделю

Фото: Андрей Грязнов / ТАСС

Военные российской и сирийской армий при поддержке артиллерии и спецназа ликвидировали в Сирии в период с 18 по 24 августа 327 боевиков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, военные нанесли удары в районе «белой пустыни» в центре Сирии. «Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе», — отметили в Минобороны.

Ведомство напомнило, что в результате взрыва заложенной террористами бомбы 18 августа вблизи города Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких. Ранения получили еще двое военных.

Как уточняло ведомство, взрыв произошел у обочины дороги, недалеко от города Дейр-эз-Зор, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции. Гладких представили к государственной награде посмертно. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, указывали в Минобороны.