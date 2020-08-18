Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии в результате срабатывания бомбы . Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, взрыв произошел на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалось после проведения гуманитарной акции неподалеку от Дейр эз-Зора. .

О гибели генерала Минобороны сообщило 18 августа. В ведомстве отмечают, что погибший офицер представлен к государственной награде (посмертно). Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.