СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело, в рамках которого расследуют гибель в Сирии российского генерала и ранения еще двух военных. Об этом говорится на сайте СК.

«Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали», — отмечается в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин принес соболезнования близким погибшего и выразил поддержку родным раненых военнослужащих, пожелав им скорого выздоровления. Он отметил, что, согласно заключенным ранее соглашениям, российские следователи при содействии компетентных органов Сирии расследуют каждое преступление, совершенное против военных России на территории этой страны.

Минобороны сообщило о гибели в Сирии старшего военного советника в звании генерал-майора 18 августа. По данным ведомства, он погиб из-за взрыва самодельной бомбы, заложенной на обочине дороги, по которой российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции неподалеку от провинции Дейр-эз-Зора.