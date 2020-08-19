Совет шефов воинских частей назвал имя погибшего в Сирии генерала

Погибшим в результате взрыва в Сирии российским военнослужащим был генерал-майор Вячеслав Гладких. Об этом сообщил председатель совета шефов воинских частей Игорь Михайлов, передает ТАСС.

«Вячеслав Гладких служил в нашем Чебаркульском гарнизоне, был начальником штаба соединения, потом командиром 7-й отдельной гвардейской четырежды орденоносной казачьей танковой бригады. <...> Мы, честно скажу, советом шефов воинских частей просто потрясены этим безвременным уходом из жизни, этой трагедией», — сказал Михайлов.

О гибели российского генерала в Сирии Минобороны сообщило 18 августа. Позже Ведомство уточнило, что он умер из-за сработавшей бомбы.

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