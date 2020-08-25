Роспотребнадзор назвал требования по весу школьного рюкзака
Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года выпустил рекомендации по выбору школьного рюкзака, в которых указал требования по весу ранцев для учеников разных классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Без учебников и школьных принадлежностей, согласно указаниям Роспотребнадзора, рюкзак учеников начальных классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов его вес не должен превышать 1 кг.
С учетом комплекта учебников и письменных принадлежностей рюкзак школьников должен весить не более:
- 1,5 кг для учеников первого-второго классов;
- 2 кг для третьих-четвертых классов;
- 2,5 кг для пятых-шестых классов;
- 3,5 кг для седьмых-восьмых классов;
- и 4 кг для девятых-одиннадцатых классов.