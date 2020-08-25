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Роспотребнадзор назвал требования по весу школьного рюкзака

Фото: Arne Dedert / DPA / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / DPA / Global Look Press

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года выпустил рекомендации по выбору школьного рюкзака, в которых указал требования по весу ранцев для учеников разных классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без учебников и школьных принадлежностей, согласно указаниям Роспотребнадзора, рюкзак учеников начальных классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов его вес не должен превышать 1 кг.

С учетом комплекта учебников и письменных принадлежностей рюкзак школьников должен весить не более:

  • 1,5 кг для учеников первого-второго классов;
  • 2 кг для третьих-четвертых классов;
  • 2,5 кг для пятых-шестых классов;
  • 3,5 кг для седьмых-восьмых классов;
  • и 4 кг для девятых-одиннадцатых классов.

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Кроме в того, в Роспотребнадзоре пояснили, что портфели для школьников младшего возраста должны быть из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием с формоустойчивой спинкой, которая обеспечивает полное прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса. На самом рюкзаке, школьном ранце или портфеле также должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов.

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Перед началом учебного года Роскачество также провело исследование обуви для школьников. Специалисты выявили множество несоответствий техническому регламенту, в частности по запаху обуви, содержанию в ней формальдегида и прочих токсичных веществ. По итогам исследование Роскачество выпустило рекомендации, в которых советует родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой с натуральной стелькой и подкладкой.

В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября занятия в школах будут проходить в очном режиме. Позже заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подтвердила эту информацию. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование. От проведения линеек 1 сентября решили отказаться. Также Ракова добавила, что все учителя будут сдавать тесты на COVID-19, а в кабинетах пройдет дезинфекция.

Теги: «Роскачество», школа, Роспотребнадзор
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