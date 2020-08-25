Роспотребнадзор назвал требования по весу школьного рюкзака

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Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года выпустил рекомендации по выбору школьного рюкзака, в которых указал требования по весу ранцев для учеников разных классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без учебников и школьных принадлежностей, согласно указаниям Роспотребнадзора, рюкзак учеников начальных классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов его вес не должен превышать 1 кг.

С учетом комплекта учебников и письменных принадлежностей рюкзак школьников должен весить не более: