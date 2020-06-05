Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов

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Роскачество признало самыми безопасными продуктами водку и растительное масло, а самыми небезопасными шашлык и коньяк. Об этом сообщается на сайте организации.

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — говорится в сообщении.

В новом рейтинге Роскачество обобщило собственные исследования. «В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше», — поясняется в сообщении. В каждой продуктовой категории эксперты рассчитали проценты безопасных и небезопасных продуктов от общего числа исследованных торговых марок.

Как отмечает Роскачество, среди напитков самыми безопасными, кроме водки, признаны светлое пиво и томатный сок.