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Новости без коронавируса ,  
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Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роскачество признало самыми безопасными продуктами водку и растительное масло, а самыми небезопасными шашлык и коньяк. Об этом сообщается на сайте организации.

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», — говорится в сообщении.

Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В новом рейтинге Роскачество обобщило собственные исследования. «В каждой категории было подсчитано количество товаров с обнуленным рейтингом и товаров с рейтингом 4,5 балла и выше», — поясняется в сообщении. В каждой продуктовой категории эксперты рассчитали проценты безопасных и небезопасных продуктов от общего числа исследованных торговых марок.

Как отмечает Роскачество, среди напитков самыми безопасными, кроме водки, признаны светлое пиво и томатный сок.

По количеству небезопасных компонентов водке, в частности, уступил коньяк. Ни один из исследованных коньяков не получил от Роскачества «знак качества», чаще всего нарушение касалось сырья для изготовления продукта. Если коньяк приготовлен из спирта невиноградного происхождения, это является фальсификацией.

Наиболее безопасными молочными продуктами оказались сметана и клубничный йогурт, наименее — творог и сливочное масло 82,5% жирности.

Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Самыми небезопасными мясными продуктами можно считать пельмени, свиной шашлык», — указало Роскачество. Самым безопасным в этой категории стало куриное мясо.

Ранее Роскачество назвало низкоалкогольное пиво наименее калорийным алкогольным напитком из расчета на 100 грамм. Наиболее калорийными признаны ликеры, высокой калорийностью также обладают виски, водка и коньяк.
 

Теги: Роскачество, рейтинг, продукты
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Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины
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Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
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Роскачество назвало самый низкокалорийный алкоголь
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