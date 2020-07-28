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Роскачество дало советы для сохранения здоровья при работе с компьютером

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Роскачество на своем сайте опубликовало рекомендации, выполнение которых поможет снизить риски для здоровья при работе с компьютером.

Для того чтобы минимизировать ущерб для глаз, в Роскачестве советуют правильно обустроить рабочее место: естественный свет на монитор должен падать сбоку, преимущественно слева, расстояние от глаз до монитора компьютера должно составлять около 70 см, то есть монитор должен располагаться примерно на расстоянии вытянутой руки.

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Фото: Zuma / ТАСС

Также согласно рекомендациям через каждый час активной работы необходимо давать глазам 15 минут отдыха. Говоря о правильной позе для работы за компьютером, в Роскачестве указали, что спина должна опираться на спинку стула, локти — быть согнутыми под углом в 90 градусов, запястья — комфортно лежать на столе, а корпус тела — располагаться на расстоянии 20 см от клавиатуры.

Кроме того, важно чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями, говорится в сообщении.

Выполнение рекомендаций поможет снизить риск появления компьютерного зрительного синдрома, который впоследствии может перерасти в синдром сухого глаза. Это нарушение зрительной системы сопровождается потерей остроты зрения, усталостью в глазах, а также болью в голове. Развитие нарушения может привести к хроническим головным болям, стойкой близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения, предупреждают эксперты.

В феврале Роскачество дало рекомендации по борьбе с зависимостью детей от онлайн-игр. Специалисты посоветовали договориться с ребенком о том, сколько времени он может тратить на игры, а также ограничить траты ребенка на эти цели.

Теги: Роскачество, компьютер, смартфон
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