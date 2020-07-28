Роскачество дало советы для сохранения здоровья при работе с компьютером

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Роскачество на своем сайте опубликовало рекомендации, выполнение которых поможет снизить риски для здоровья при работе с компьютером.

Для того чтобы минимизировать ущерб для глаз, в Роскачестве советуют правильно обустроить рабочее место: естественный свет на монитор должен падать сбоку, преимущественно слева, расстояние от глаз до монитора компьютера должно составлять около 70 см, то есть монитор должен располагаться примерно на расстоянии вытянутой руки.

Также согласно рекомендациям через каждый час активной работы необходимо давать глазам 15 минут отдыха. Говоря о правильной позе для работы за компьютером, в Роскачестве указали, что спина должна опираться на спинку стула, локти — быть согнутыми под углом в 90 градусов, запястья — комфортно лежать на столе, а корпус тела — располагаться на расстоянии 20 см от клавиатуры.

Кроме того, важно чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями, говорится в сообщении.