Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Вновь заболевшего COVID-19 главу Тувы отправили на обследование в Москву Общество, 09:16 Кабмин снизил ставку по образовательным кредитам до 3% Общество, 09:11 В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате» Политика, 09:07 Как универмаги Target заработали на осторожных потребителях — Bloomberg Pro, 09:03 Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы Технологии и медиа, 09:00 Гол и пас Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ Спорт, 08:44 В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США Политика, 08:27 Росстат зафиксировал рост числа разводов после самоизоляции Общество, 08:19 В Забайкалье бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка Общество, 08:18 KFC отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса Общество, 08:13 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 08:11 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:09 «Это была удача или нет?»: Давид Ян — о сомнениях при успешных проектах Pro, 08:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 08:04
Политика ,  
0 

В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США

Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images
Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, имеющаяся статистика доказывает несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве. Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40 до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», — сказал Храмов.

Согласно этой статистике, на Россию приходится от 2 до 7% вредоносной активности.

ФРГ назвала сроки санкций за кибератаки россиян на бундестаг
Политика
Хайко Маас

По его словам, это следует из отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности. Храмов отметил, что эти данные находятся в открытом доступе, но на афишируются на Западе.

Кроме того, со ссылкой на данные Федерального бюро расследований США (ФБР), Храмов заявил, что в самих Соединенных Штатах ежегодно фиксируется более 300 тыс. киберпреступлений. По разным подсчетам, они наносят ущерб американской экономике в размере от $57 млрд до $109 млрд.

Россиян неоднократно обвиняли в хакерских атаках на различные ведомства в Европе и США. Так, в конце июля Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, направленным на «подрыв целостности» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также, как сообщала The New York Times, сотрудники разведывательных служб США предупредили, что Россия намерена вмешиваться в ход американских президентских выборов 2020 года в том числе при помощи кибератак.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Теги: Совет безопасности России, кибератаки, США
Материалы по теме
МИД пообещал «зеркально» ответить на киберсанкции ЕС
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Политика
Силуанов отверг связь российского правительства с хакерами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter