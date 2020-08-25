В Совбезе возложили ответственность за 75% всех кибератак в мире на США

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США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, имеющаяся статистика доказывает несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве. Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

«Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40 до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», — сказал Храмов.

Согласно этой статистике, на Россию приходится от 2 до 7% вредоносной активности.

По его словам, это следует из отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности. Храмов отметил, что эти данные находятся в открытом доступе, но на афишируются на Западе.