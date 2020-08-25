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Протесты в Белоруссии ,  
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В белорусском МВД сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В центре Минска задержали несколько участников протестной акции. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на официального представителя ГУВД Наталью Ганусевич.

«В рамках административного процесса они доставлены в милицию», — сказала Ганусевич.

Накануне вечером на площади Независимости собрались около около 1 тыс. человек. Издание Tut.by сообщило, силовики задерживали людей на площади. Ранее ОМОН не дал собравшимся установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Одна из самых масштабных акций прошла 23 августа, в этот день в столице провели многотысячный марш протеста. Люди начали собираться на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.

Когда протестующие приблизились к резиденции главы государства, появилось видео, на котором Лукашенко прилетает на вертолете во Дворец независимости. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках. Позднее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко вместе с детьми находился во дворце весь день, но вылетал на вертолете посмотреть «на митинги».

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Фото: Евгений Малолетка / AP

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Массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Люди недовольны переизбранием Лукашенко, находящегося у власти более 25 лет. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Теги: Белоруссия, массовые протесты
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