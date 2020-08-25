В белорусском МВД сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

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В центре Минска задержали несколько участников протестной акции. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на официального представителя ГУВД Наталью Ганусевич.

«В рамках административного процесса они доставлены в милицию», — сказала Ганусевич.

Накануне вечером на площади Независимости собрались около около 1 тыс. человек. Издание Tut.by сообщило, силовики задерживали людей на площади. Ранее ОМОН не дал собравшимся установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».

Одна из самых масштабных акций прошла 23 августа, в этот день в столице провели многотысячный марш протеста. Люди начали собираться на проспекте и площади Независимости. По оценке Tut.by, туда пришли более 100 тыс. человек.