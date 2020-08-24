Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID Политика, 16:57 Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах Общество, 16:50 Перехват воздушных шаров ВВС Белоруссии на границе с Литвой. Видео Политика, 16:47 Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ Политика, 16:44 Чем интересен стартап Canoo, который выйдет на биржу до конца года Инвестиции, 16:35 Посол США потребовал наказать виновных в возможном отравлении Навального Политика, 16:34 Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы Экономика, 16:34 АИГЕЛ и Alyona Alyona записали альбом в поддержку пострадавших в Белоруссии Стиль, 16:32 Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте Общество, 16:29 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 16:22 Вице-премьер назвал сроки поступления первых серийных Су-57 в войска Общество, 16:22 Как пандемия повлияла на рынок медицинского оборудования в России и мире Pro, 16:18 В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева Политика, 16:18 Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли Стиль, 16:16
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Перехват воздушных шаров ВВС Белоруссии на границе с Литвой. Видео

В Cети появилось видео перехвата воздушных шаров на белорусско-литовской границе. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Belvpo. Видео также опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах видно, как на связке воздушных шаров летит бело-красно-белый флаг республики.

Видео: belvpo/telegram
Видео: belvpo/telegram
Video

Утром 24 августа Минск направил Вильнюсу ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии литовским зондом с «антигосударственной символикой». По утверждению Минобороны, это была провокация со стороны Литвы.

Экипажи вертолетов Ми-24 перехватили шары. По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Позднее исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами Белоруссии полковник Олег Орлов объяснил, что воздушные шары несли угрозу безопасности полетов.

Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы
Политика
Белорусский вертолет Ми-24

В ответ литовский МИД заявил, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство страны. Посол Белоруссии в Вильнюсе Валей Барановский был вызван в министерство для разбирательств по данному вопросу.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Автор: Екатерина Митрохина
Теги: видео, Белоруссия, протесты, Литва
Материалы по теме
Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы
Политика
ВВС Белоруссии объяснили угрозу от запущенных Литвой шаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter