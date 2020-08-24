Перехват воздушных шаров ВВС Белоруссии на границе с Литвой. Видео

В Cети появилось видео перехвата воздушных шаров на белорусско-литовской границе. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Belvpo. Видео также опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах видно, как на связке воздушных шаров летит бело-красно-белый флаг республики.

Видео: belvpo/telegram

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Утром 24 августа Минск направил Вильнюсу ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии литовским зондом с «антигосударственной символикой». По утверждению Минобороны, это была провокация со стороны Литвы.

Экипажи вертолетов Ми-24 перехватили шары. По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Позднее исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами Белоруссии полковник Олег Орлов объяснил, что воздушные шары несли угрозу безопасности полетов.