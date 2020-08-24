Посол США потребовал наказать виновных в возможном отравлении Навального

Обстановка около берлинской университетской клиники «Шарите» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Посол США в России Джон Салливан призвал в случае подтверждения отравления оппозиционного политика Алексея Навального наказать виновных в этом. Его слова приводит «Интерфакс»

«Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание», — сказал Салливан. Посол добавил, что это «очень серьезное событие для Соединенных Штатов».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу Fox News заявил, что если версия об отравлении Навального подтвердится, то это может повлиять на взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном. Он также добавил, что считает Навального очень смелым человеком.

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