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Полиция привлекла к ответственности мать ребенка с отравлением этанолом

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге женщину, ребенка которой госпитализировали с отравлением этанолом, привлекли к административной ответственности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы привлекли женщину к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В МВД указывают, что 22 августа в районе дома № 90 по Петергофскому шоссе врачи госпитализировали девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии с отравлением этанолом. Его 26-летнюю мать доставили в полицию.

Женщина рассказала, что за день до отравления ребенка была на своем садовом участке вместе с 35-летним сожителем, где пила спиртное и употребляла гашиш. После этого она уехала, оставив сына без присмотра.

Как сообщало издание «78» со ссылкой на полицию, мальчика обнаружили лежащим на земле прохожие. Они вызвали участкового, который передал его медикам и установил личности родителей.

На мать ребенка и ее сожителя составили административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). МВД указывает, что собранные материалы передадут в следственные органы, которые будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В апреле 2017 года в подмосковной Балашихе произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Виновной была признана Ольга Алисова, суд приговорил ее к трем годам колонии, а также обязал выплатить родным погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.

При этом экспертиза выявила в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. На основании этого дело Алисовой закрыли. Следственный комитет завел новое дело, на этот раз о халатности, а повторная экспертиза показала, что ребенок был трезв. Алкоголь оказался в крови мальчика из-за нарушения врачом правил проведения исследования. Его признали виновным в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Алисова вышла на свободу в ноябре 2019 года по истечении срока наказания, назначенного судом.

Теги: алкогольное отравление, ребенок, Санкт-Петербург, новости
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