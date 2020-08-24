Полиция привлекла к ответственности мать ребенка с отравлением этанолом

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В Петербурге женщину, ребенка которой госпитализировали с отравлением этанолом, привлекли к административной ответственности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы привлекли женщину к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В МВД указывают, что 22 августа в районе дома № 90 по Петергофскому шоссе врачи госпитализировали девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии с отравлением этанолом. Его 26-летнюю мать доставили в полицию.

Женщина рассказала, что за день до отравления ребенка была на своем садовом участке вместе с 35-летним сожителем, где пила спиртное и употребляла гашиш. После этого она уехала, оставив сына без присмотра.

Как сообщало издание «78» со ссылкой на полицию, мальчика обнаружили лежащим на земле прохожие. Они вызвали участкового, который передал его медикам и установил личности родителей.