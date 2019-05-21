Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Об этом по итогам заседания Щелковского городского суда РБК сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Отмечается, что на время исправительных работ в доход государства будет удерживаться 10% заработка медэксперта.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко в беседе с ТАСС уточнил, что будет обжаловать приговор. По его словам, Клейменова восстановили в должности.

Генпрокуратура отправила дело Клейменова в суд в июле 2018 года. Ведомство установило, что при экспертизе тела ребенка Клейменов допустил нарушения, которые привели к ошибочному появлению в анализе крови 2,7 промилле алкоголя. Уточнялось, что из-за этих результатов прокуратура проводила проверку в отношении родителей «пьяного» мальчика, что «причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред». До этого медэксперт был отстранен от должности.